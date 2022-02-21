Президент России Владимир Путин напомнил о лживом обещании НАТО Советскому союзу НАТО о нераспространении на восток. Глава государства заявил об этом в ходе обращения к гражданам в эфире канала «Россия 24».

По словам президента, Россию множество раз «пытались убедить, что НАТО — миролюбивый союз», предлагали поверить на слово, однако в действительности страны продолжали антироссийские действия.

«Когда обсуждался вопрос об объединении Германии, Советскому Союзу было обещано, что объединение не приведет к распространению НАТО на восток. Наговорили, но все оказалось пустым звуком. Все получилось с точностью наоборот. Власти некоторых восточных стран настаивали на наращивании потенциалов обороны, которые должны были быть направлены именно против России», — заявил российский лидер.

По словам Путина, описанные события повторялись и в 1990-х годах, и начале 2000-х, несмотря на вывод войск из Германии, а также предложения России разных форматов сотрудничества.

Ранее Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Об этом он заявил в ходе своего обращения к россиянам. Затем сразу после своей речи российский лидер подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.