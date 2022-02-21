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На Украине высказались о закупках газа у России

На Украине заявили, что не ведут переговоры с Россией о поставках газа

Фото: РИА Новости

Украина ведет переговоры с разными поставщиками газа, России среди них нет, сказал заместитель главы офиса президента страны Владимира Зеленского Ростислав Шурма в интервью «РБК-Украина».

Он добавил, что стратегия по закупке газа будет согласована в ближайшие один-два месяца, после чего будет составлен портфель долгосрочных и спотовых контрактов из «очень разных источников». Шурма также заявил, что в течение трех лет вполне возможно нарастить добычу газа на 3-5 миллиарда кубометров.

Украина с ноября 2015 года прекратила прямые закупки газа у России и закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе.

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Номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему выросли 21 февраля, однако они остаются вдвое ниже предусмотренных контрактом объемов, пишет РИА Новости. Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России на 20 февраля составляют 46,4 миллиона кубометров, а на 21 февраля — 50,5 миллиона кубометров. Газопровод «Ямал-Европа» продолжает работать в режиме реверса.

Украине следует заключить прямой контракт с «Газпромом», так как высокие цены на энергоресурс негативно влияют на экономику, заявил ранее экономист и сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

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Платон Щукин
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