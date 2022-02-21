Скрывающая шею одежда стала новым модным трендом

Одежда, которая полностью скрывает шею, стала новым трендом после дизайнерских показов на Неделе моды в Лондоне. Об этом сообщает Metro.

Речь идет о платьях, пиджаках, топах и других вещах с воротниками и плечами, которые поднимаются до ушей и создают иллюзию полного отсутствия шеи у моделей. Известно, что манекенщицы представили публике подобные предметы гардероба на дефиле таких брендов, как Viktor & Rolf и Richard Quinn.

На шоу Viktor & Rolf девушки прошлись по подиуму в белых рубашках и платьях-коконах разных цветов, которые оформлены упомянутыми деталями. Дизайнеры марки отмечали, что при разработке линейки они вдохновлялись образом Графа Дракулы.

В то же время на показе Richard Quinn фотографы запечатлели российскую супермодель Ирину Шейк в платье длины макси розового цвета и головном уборе со шлейфом, полностью закрывающим голову. Ее образ дополнил бант в тон наряда и серебристые лодочки.

В январе сходство девушки в пиджаке Zara с персонажем «Гадкий я» прославило ее в сети. Блогерша Кристин (Cristine) ожидала получить черный удлиненный блейзер с плотными плечами и золотистыми пуговицами. Однако в действительности вещь оказалась мала покупательнице, а плечи поднимались до уровня ее ушей.