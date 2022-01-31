Сходство девушки в пиджаке Zara с персонажем «Гадкий я» прославило ее в сети

Стилистка приобрела новый пиджак на сайте популярной масс-маркетовой марки Zara и показала пользователям TikTok примерку. На ставшее вирусным в соцсети видео обратили внимание в The Sun.

Блогерша Кристин (Cristine) ожидала получить черный удлиненный блейзер с плотными плечами и золотистыми пуговицами, который увидела на модели в интернет-магазине бренда. Однако в действительности вещь оказалась мала покупательнице, а плечи поднимались до уровня ее ушей. «Я заказала этот сексуальный блейзер в Zara, думая, что он имеет идеальный крой и отлично подойдет на каждый день... Но вот что я получила!» — призналась автор ролика, который прославил ее в сети, набрав 438 тысяч просмотров.

Пользователи сети увидели сходство девушки с персонажем мультфильма «Гадкий я» Фелониусом Грю и сделали ее объектом шуток в комментариях. «О, у меня был похожий опыт с этим же пиджаком. Если честно, ты напоминаешь в нем Грю из того мультика», «Вытащи подкладки из плеч, иначе кажется, что у тебя нет шеи», «"Гадкий я" во плоти!», «Это самое смешное из всего, что я видела на этой неделе», — высказались они.

Ранее в январе манекенщицы представили новую коллекцию модного дома Viktor & Rolf и стали мемами в социальных сетях. В рамках Недели высокой моды в Париже девушки прошлись по подиуму в различных нарядах с необычными деталями, а именно — высокими воротниками и плечами, которые полностью скрывали их шеи и уши. Пользователей сети развеселила необычная одежда: они сравнили моделей с главным героем мультфильма «Гадкий Я» Фелониусом Грю, который носил похожие вещи.