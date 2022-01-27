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Девушки без шеи на показе модного бренда стали мемом в соцсетях

Манекенщицы представили одежду Viktor & Rolf с высокими воротниками и развеселили юзеров

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Манекенщицы представили на показе новую коллекцию модного дома Viktor & Rolf и стали мемами в социальных сетях. Фотографии мероприятия публикует The Sun.

Известно, что дефиле состоялось в рамках Недели высокой моды, которая проходила с 24 по 27 января в Париже. Модели прошлись по подиуму в различных нарядах с необычными деталями, а именно высокими воротниками и плечами, которые полностью скрывали их шеи и уши. Отмечается, что при создании линейки дизайнеры вдохновлялись образом Графа Дракулы.

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Пользователей сети развеселила необычная одежда, которую представили публике участницы показа, и они принялись публиковать шуточные посты в Twitter. Чаще всего юзеры сравнивали наряды девушек с главным героем мультфильма «Гадкий Я» Фелониусом Грю, который носил похожие вещи в картине.

«Viktor & Rolf сказал богачам, что они должны одеваться как герои мультика», — написала пользовательница сети с никнеймом
chipzel. В то же время юзер @edginghes посчитал, что участницы дефиле выглядели глупо и смешно. «Viktor & Rolf просто сумасшедший», — заключила блогерша melancholizia.

В августе супермодель Кендалл Дженнер снялась обнаженной для рекламы бренда Jaquemus и стала мемом в соцсетях. На одном из кадров она позирует обнаженной в розовых гольфах и босоножках на небольшом каблуке. Ее образ дополнили прямоугольная сумка такого же цвета, а также крупные серьги. Дженнер снялась боком к камере, держась руками и ногами за зеленый канат.

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Майя Пономаренко
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