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Российскому адвокату дали условный срок за обман на 1,5 миллиона рублей

В Чите суд приговорил адвоката к условному сроку за мошенничество на 1,5 миллиона рублей

Фото: Алексей Волхонский / Сетевое издание «В1.ру»

В Чите суд приговорил адвоката к сроку в четыре года лишения свободы условно за обман предпринимателя на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Забайкальскому краю.

Установлено, что бизнесмен занимался незаконным ввозом в Россию товаров из Китая. Юрист взял с мужчины деньги, пообещав спасти от уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей и возвращения изъятого товара.

Против адвоката возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Во время следствия он вернул потерпевшему всю сумму.

Ранее в Оренбурге адвоката и экс-сотрудника следственного комитета осудили за мошенничество с уголовным делом. Бывший следователь Евгений Карякин и адвокат Роман Василенок обещали жителю Орска, что за пять миллионов рублей смогут прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении него.

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Мария Рубникович
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