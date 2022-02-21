Российскому адвокату дали условный срок за обман на 1,5 миллиона рублей

В Чите суд приговорил адвоката к сроку в четыре года лишения свободы условно за обман предпринимателя на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Забайкальскому краю.

Установлено, что бизнесмен занимался незаконным ввозом в Россию товаров из Китая. Юрист взял с мужчины деньги, пообещав спасти от уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей и возвращения изъятого товара.

Против адвоката возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Во время следствия он вернул потерпевшему всю сумму.

Ранее в Оренбурге адвоката и экс-сотрудника следственного комитета осудили за мошенничество с уголовным делом. Бывший следователь Евгений Карякин и адвокат Роман Василенок обещали жителю Орска, что за пять миллионов рублей смогут прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении него.