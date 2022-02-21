В ЛНР сообщили о гибели двух человек в результате обстрелов со стороны ВСУ

Два человека погибли в результате обстрелов самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером в воскресенье, 20 февраля. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, всего было проведено девять обстрелов населенных пунктов в ЛНР снарядами 120 миллиметров, которые запрещены Минскими соглашениями. Отмечается, что также был разрушен жилой дом в одном из садоводческих кооперативов. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о ранении трех мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВСУ. В ходе боевых действий травматическую ампутацию ноги получил житель села Пришиб, еще два жителя села Знаменка получили осколочные ранения, уточнили в милиции. Кроме того, в указанных населенных пунктах повреждены два жилых дома, еще один разрушен.

