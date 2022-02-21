В ЛНР заявили о ранении трех мирных жителей в результате обстрелов

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила о ранении трех мирных жителей в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ходе боевых действий травматическую ампутацию ноги получил житель села Пришиб, еще два жителя села Знаменка получили осколочные ранения, уточнили в милиции. Кроме того, в указанных населенных пунктах повреждены два жилых дома, еще один разрушен.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 16 нарушениях режима со стороны ВСУ менее, чем за час. Всего за сутки украинские силы обстреляли более 20 населенных пунктов на территории ЛНР.