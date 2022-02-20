В ЛНР сообщили о 16 нарушениях режима прекращения огня за час со стороны ВСУ

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 16 нарушениях режима со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) менее, чем за час. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства.

«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения!» — говорится в сообщении. В частности, украинские силы использовали снаряды калибром 120 миллиметров. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавили там.

Ранее об обстреле снарядами, которые запрещены Минскими соглашениями, сообщило и представительство Донецкой народной республики (ДНР) в СЦКК.