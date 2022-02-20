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В ЛНР подсчитали число обстрелянных ВСУ населенных пунктов

Народная милиция ЛНР: ВСУ обстреляли 24 населенных пункта с начала суток

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Вооруженные силы Украины с начала суток обстреляли более 20 населенных пунктов на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом завил представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко, передает РИА Новости.

Он отметил, что, по данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, артиллерийским обстрелам подверглись 24 населенных пункта.

Ранее генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид заявила, что миссия организации зафиксировала широкое применение тяжелых вооружений в Донбассе, запрещенных Минскими соглашениями. По ее словам, применение данного вида вооружений привело к росту числа сообщений об ущербе и пострадавших. Генсек также призвала стороны конфликта вывести тяжелое вооружение из зоны безопасности, соблюдать режим прекращения огня и защищать мирных жителей.

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Марина Совина
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