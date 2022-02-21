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Звезда сериала «Во все тяжкие» рассказал о потере памяти после инфаркта

Актер Боб Оденкерк заявил о потере памяти после пережитого сердечного приступа на съемках

Фото: Armando Gallo / Globallookpress.com

Звезда сериала «Во все тяжкие», американский актер Боб Оденкерк рассказал о потере памяти после пережитого сердечного приступа на съемках. Его слова приводит The Guardian.

В новом интервью 59-летний артист заявил, что после инфаркта он не мог вспомнить о самом дне, когда ему стало плохо, а также о первых двух неделях восстановления. На вопрос, изменил ли данный инцидент его взгляды на жизнь, Оденкирк ответил: «Думаю, после этого мне еще многое предстоит обдумать».

О том, что Оденкерк перенес сердечный приступ на съемках шоу Netflix «Лучше звоните Солу», стало известно 29 июля 2021 года. Артист неожиданно опустился на землю, его окружила съемочная группа, для него тут же вызвали скорую помощь.

Боб Оденкерк получил популярность благодаря роли адвоката Сола Гудмана в сериале «Во все тяжкие» и его спин-оффе «Лучше звоните Солу». Оденкерк также снялся в боевике «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера и в фильмах «Небраска», «Маленькие женщины» и «Горе-творец».

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Сергей Равин
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