Врачи перечислили типичные для офисных работников болезни

Директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой и врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко перечислили болезни, типичные для офисных сотрудников. Их слова передает URA.RU.

По словам Тернового, с возрастом у всех происходят изменения пальцев, однако сотрудники офиса гораздо чаще страдают от воспалений и отеков сухожилий и связок, а также болей в конечностях. «Офисные работники в дополнение к тому подвержены перегрузке и воспалению сухожилий большого пальца и лучезапястной области из-за использования гаджетов. Происходит туннельный синдром», — заявил он и рекомендовал в качестве лечения противовоспалительную терапию, массаж и отдых.

Евдокименко назвал характерным заболеванием синдром запястного канала. «Нерв пережимается в запястном канале и начинают сильно неметь пальцы рук. Это происходит не только у тех, кто работает за компьютером, но и у тех, кто просто руками что-то много делает, например, вышивает, листает ленту в телефоне», — объяснил он. Врач предупредил, что если затянуть с лечением, то могут начаться сильные боли.

Ранее исследовательская группа с учеными из университетов Манчестера, Оксфорда, Ньюкасла, университетских колледжей Лондона и Торонто, а также фонда NHS Foundation выяснила, что те, кто работает посменно или ложится спать поздно ночью, имеют повышенный риск на развитие фиброза легких. Те, кто недосыпает и спит менее четырех часов, удваивают шансы на развитие болезни. А спящие по 11 и более часов в сутки его утраивают.