Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Киев опроверг наступление ВСУ в Донбассе

Штаб ООС заявил, что украинские военные не ведут наступления в Донбассе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Штаб Операции объединенных сил (ООС) опроверг наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице штаба в Facebook.

В Киеве обратили внимание на увеличившееся количество сообщений в СМИ о резком ухудшении ситуации в Донбассе. При этом, как заявляют в штабе ООС, украинские военные находятся на своих позициях, придерживаются Минских договоренностей и не ведут наступления.

Материалы по теме:
20 минут до войны. Жителей ДНР и ЛНР призывают эвакуироваться в Россию. Почему они не собираются покидать Донбасс?
20 минут до войны.Жителей ДНР и ЛНР призывают эвакуироваться в Россию. Почему они не собираются покидать Донбасс?
19 февраля
«Границу можем двигать хоть до Киева» Ополченцы ДНР о силе своей армии, духе восстания и будущем Донбасса
«Границу можем двигать хоть до Киева»Ополченцы ДНР о силе своей армии, духе восстания и будущем Донбасса
Вчера

Так как Украина не проявляет никакой агрессии, утверждают в штабе, силы самопровозглашенных республик Донбасса «сами подрывают объекты инфраструктуры и осуществляют хаотичные обстрелы населенных пунктов».

Ситуация с безопасностью в Донбассе резко ухудшилась 17 февраля. Киев и самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики обвинили друг друга в нарушении перемирия и массированных обстрелах. Власти ЛНР и ДНР объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Россия заявила об уничтожении украинских диверсантов на границе
США обвинили Россию в продвижении войск к границам Украины
Власти Италии призвали граждан покинуть Украину
В России рассказали об ответе на европейские санкции
Раскрыта сумма трат россиян на подарки к 23 Февраля и 8 Марта
Валиева обратилась к тренерам после Олимпийских игр в Пекине
Российская юмористка рассказала о некомфортной жизни в Казани
Российский губернатор назвал Жириновского пророком из-за ситуации в Донбассе
Российские военные заявили об уничтожении на границе двух украинских БМП
Крупный банк обвинили в обслуживании коррупционеров и наркоторговцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.