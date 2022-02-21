Киев опроверг наступление ВСУ в Донбассе

Штаб Операции объединенных сил (ООС) опроверг наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице штаба в Facebook.

В Киеве обратили внимание на увеличившееся количество сообщений в СМИ о резком ухудшении ситуации в Донбассе. При этом, как заявляют в штабе ООС, украинские военные находятся на своих позициях, придерживаются Минских договоренностей и не ведут наступления.

Так как Украина не проявляет никакой агрессии, утверждают в штабе, силы самопровозглашенных республик Донбасса «сами подрывают объекты инфраструктуры и осуществляют хаотичные обстрелы населенных пунктов».

Ситуация с безопасностью в Донбассе резко ухудшилась 17 февраля. Киев и самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики обвинили друг друга в нарушении перемирия и массированных обстрелах. Власти ЛНР и ДНР объявили об эвакуации мирного населения в Россию.