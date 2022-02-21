Мужчина лежа смотрел телевизор, почувствовал боль в шее и остался парализованным

В Уэльсе, Великобритания, мужчина почувствовал резкую боль в шее и плече и остался парализованным ниже шеи на всю жизнь. Об этом сообщает Wales Online.

39-летний Даррен Робертс рассказал, что в июле 2019 года лежал дома и смотрел телевизор. В какой-то момент он вдруг почувствовал резкую боль в шее и плече, а затем сильные покалывания в руках. Предположив, что у него защемлен нерв, он решил принять ванну в надежде, что это облегчит его страдания, но уже через 20 минут он не мог пошевелить ни одной частью тела, кроме головы.

Родители мужчины пришли на помощь: они вытащили его из ванной и вызвали скорую. «У меня было предчувствие, что все гораздо серьезнее, чем я думал, хотя я все еще был в сознании и дышал, когда приехала скорая помощь. Когда мне сделали МРТ, оказалось, что я был полностью обездвижен», — сказал Робертс.

В больнице у валлийца началась пневмония, его состояние стремительно ухудшалось, и медики приняли решение ввести пациента в искусственную кому. Через месяц Робертс начал реагировать на лечение, и его вернули в сознание.

Врачи объяснили пациенту, что у него необратимое повреждение спинного мозга. У мужчины сохранилась подвижность головы и небольшая подвижность рук. Поскольку пациент не может ухаживать за собой самостоятельно, он по-прежнему находится в стационаре больницы под наблюдением медсестер и врачей.

«Ничто не может подготовить вас к новости о том, что вы больше никогда не сможете ходить, но то, что мне сказали об этом, а также о том, что я больше никогда не смогу пользоваться руками, имело разрушительный эффект», — заключил Робертс. Он и врачи до сих пор не знают, что стало причиной заболевания. Валлиец очень переживает из-за того, что внезапно стал бременем для семьи, из-за этого у него началась депрессия. Он поблагодарил всех, кто продолжает о нем заботиться.

Ранее сообщалось, что отец четверых детей Кит Джонсон из Северного Йоркшира, Англия, упал с лестницы в своем доме и остался парализован ниже шеи. За мужчиной ухаживает жена.