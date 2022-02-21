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Европа захотела покупать больше газа у стран Персидского залива

Боррель заявил, что ЕС хочет получать из стран Персидского залива больше газа

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

ЕС хочет получать больше газа из стран Персидского залива, сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Персидский залив будет требовать все больше внимания и не только потому, что мы хотим покупать больше газа из залива. Это очень важный регион, на который мы должны обращать больше внимания», — заявил он.

Евросоюз будет обеспечен газом на ближайшее время в случае прекращения поставок из России, уверена еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. ЕС уже несколько лет работает над диверсификацией энергоснабжения, добавила она, признав, что регион по-прежнему сильно зависит от газа, большая часть которого импортируется.

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«Мы диверсифицировали наши поставки по газопроводам, например, через Южный газовый коридор и соединение "Медгаз" с Алжиром», — подчеркнула Симсон. Она добавила, что импорт СПГ в январе достиг рекордного уровня, основным поставщиком оказались США.

Ранее стало известно, что Европа хочет сделать США вместо России своим основным поставщиком газа. США в этом году могут стать крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в мире, говорится в ежегодном прогнозе концерна Shell. В 2021 году они увеличили отгрузку газа на 24 миллиона тонн.

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Платон Щукин
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