Европа захотела сделать США вместо России своим основным поставщиком газа

В Евросоюзе захотели, чтобы США вместо России стали их основным поставщиком газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Еврокомиссии «Торговля СПГ между ЕС и США».

В документе отмечается, что в прошлом году экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз составил 22 миллиарда кубометров с оценочной стоимостью 12 миллиардов евро. В январе этого года импорт достиг максимального месячного значения — 4,4 миллиарда кубометров (4,1 миллиарда евро).

В Еврокомиссии отметили, что дальнейшее трансатлантическое сотрудничество должно привести к тому, чтобы США стали главным поставщиком газа на континент. Пока эту позицию занимает Россия. Газ играет основную роль в энергетической системе ЕС, на его долю приходится 23 процента спроса на энергию.

Ранее США призвали Сербию искать альтернативу газу из России. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар отметил, что зависимость от российских энергоресурсов является проблемой не только для Западных Балкан, но и для большей части Европы. Он указал, что в вопросе альтернативных поставок есть огромные возможности для американских компаний.