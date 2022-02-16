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США призвали Сербию найти альтернативу российскому газу

Госдеп заявил, что США призвали Сербию искать альтернативы газу из РФ и добились прогресса

Фото: Ministry of Energy Russia/ Globallookpress.com

США призвали Сербию искать альтернативу газу из России и намерены добиться прогресса в этом вопросе. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар, передает ТАСС.

«Что касается энергетической безопасности, мы призвали Сербию рассматривать альтернативы российскому газу, включая возобновляемые источники энергии и сжиженный природный газ. Мы добились некоторого прогресса в этом», — указал дипломат, назвав влияние России и Китая на Балканах «злонамеренным».

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По словам Эскобара, зависимость от российских энергоресурсов является проблемой не только для Западных Балкан, но и для большей части Европы. Он указал, что в вопросе альтернативных поставок есть огромные возможности для американских компаний.

Дипломат добавил, что за последний год Сербия начала больше ориентироваться на внешнюю политику Европейского союза (ЕС), чем на политическое влияние России, поэтому США считают, что добиваются прогресса в этом направлении.

В свою очередь президент Сербии Александар Вучич в декабре 2021 года заявлял, что договор с Россией о поставках газа Сербии по 270 долларов на шесть месяцев позволяет Белграду сэкономить 8,6 миллиона долларов в сутки. Он подчеркнул, что полученная Сербией цена в шесть раз меньше, чем на европейской бирже. Вучич пояснил, что без договора с Россией с 1 января Белград платил бы за 10 миллионов кубометров 17 миллионов долларов вместо нынешних немногим более 1,6 миллиона.

Марина Совина
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