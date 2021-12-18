Вучич подсчитал выгоду Сербии от газового договора с Россией

Договор с Россией о поставках газа Сербии по 270 долларов на шесть месяцев позволяет Белграду сэкономить 8,6 миллиона долларов в сутки. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, сообщает РИА Новости.

«У нас обеспечены поставки шести миллионов кубических метров газа ежедневно. Сейчас нам требуется 10-12, за первые четыре месяца в среднем расходуем по 9-10 миллионов кубометров в сутки. Мы эти шесть миллионов кубометров получаем по 270 долларов за 1000», — подсчитал выгоду Вучич в эфире телеканала TV Pink, отметив при этом, что сейчас цена на газ на бирже составляет 1,7 тысячи «благодаря глупым заявлениям разных политиков из Европы».

Он подчеркнул, что полученная Сербией цена в шесть раз меньше, чем на европейской бирже. Вучич пояснил, что без договора с Россией с 1 января Белград платил бы за 10 миллионов кубометров 17 миллионов долларов вместо нынешних немногим более 1,6 миллиона.

По словам сербского лидера, глава госкомпании Србиягаз Душан Баятович в начале следующей неделе проведет в Санкт-Петербурге переговоры с руководством Газпрома о дополнительных объемах, так как Сербии требуется 10 миллионов кубометров в сутки и в дальнейшем — три миллиарда кубометров газа в год. «Посмотрим, в понедельник и вторник будем вести разговоры, сколько будем платить с 1 января за дополнительные четыре миллиона кубических метров в сутки», — сказал Вучич.

Ранее Вучич заявил, что подорожание электроэнергии и энергетический кризис в Европе вызваны безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков, из-за которых в Европейском союзе и на мировом рынке наступил «ад». «Из-за глупых заявлений отдельных политиков в Европе цена сегодня 1 700 долларов за 1 тысячу кубометров газа», — заявил он.

25 ноября Вучич провел в Сочи переговоры в президентом России Владимиром Путиным. После них сербский лидер рассказал, что Россия согласилась поставлять газ в Сербию на исключительных по цене условиях. «Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие 6 месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же».