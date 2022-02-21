Джонсон назвал признание Россией ДНР и ЛНР нарушением международного права

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик является нарушением международного права и суверенитета Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Политик назвал это очень плохим предзнаменованием. «Это определенно еще один сигнал, что ситуация развивается в неправильном направлении. Великобритания будет делать все, что может, чтобы оказать поддержку украинскому народу», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин после признания Донецкой и Луганской народных республик подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Церемония прошла в присутствии глав республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.