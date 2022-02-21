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Россияне назвали самый пугающий компонент в продуктах

Треть россиян не покупают продукты с ГМО

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Самым опасным компонентом в продуктах около 68 процентов россиян назвали генетически модифицированные организмы (ГМО). Это говорится в опросе онлайн-магазина продуктов «Утконос Онлайн» и агентства «A2:Research», передает РБК.

Причем треть опрошенных специально не покупают продукты с ГМО, а 32 процента — пытаются их избегать. Около 50 процентов считают пугающими компонентами усилители вкуса и ароматизаторы, а потому стараются не покупать с ними продукты. Еще 41 процент — Е-добавки, 32 процента — эмульгаторы и стабилизаторы, 30 процентов — консерванты. При этом опасения по поводу этих компонентов заметно опережают обеспокоенность из-за соли или пальмового масла.

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Порядка 45 процентов респондентов всегда читают состав товаров перед покупкой, 28 процентов — делают это иногда, а четверть вообще не смотрят на него. Самыми внимательными оказались люди старше 45 лет, а меньше всего состав продуктов изучают люди младше 20 лет.

Большинство россиян обеспокоены содержанием в продуктах пестицидов, антибиотиков и искусственных добавок. Претензии к нарушениям микробиологической безопасности (например, наличию кишечной палочки) есть у 57 процентов респондентов.

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Мария Строителева
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