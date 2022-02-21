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В Германии раскрыли подробности телефонного разговора Путина с Шольцем

В кабмине ФРГ заявили, что в центре разговора Путина и Шольца была ситуация на Украине
Олаф Шольц

Олаф Шольц . Фото: Andreas Gebert / Reuters

Представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт раскрыл подробности телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Хебештрайта, в центре разговора была ситуация на Украине и вокруг нее, а также «наращивание российских войск на российско-украинской и белорусско-украинской границах». Он отметил, что российский лидер также проинформировал о заседании Совета безопасности.

Хебештрайт добавил, что Шольц осудил планы по признанию в России независимыми государствами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он заявил, что такой шаг стал бы «явным противоречием Минским соглашениям по мирному урегулированию конфликта и односторонним нарушением договоренностей со стороны России».

Также Шольц призвал Путина к немедленной деэскалации и отводу сил от границы с Украиной и указал на необходимость соблюдения режима прекращения огня, сказал Хебештрайт.

Ранее президент России провел внеочередное большое заседание Совета безопасности. На заседании обсуждался вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР, после чего Путин пообещал, что примет окончательное решение 21 февраля. В ходе заседания все его члены поддержали признание независимости самопровозглашенных республик.

Марина Совина
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