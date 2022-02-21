Ребенок попал в прямой эфир и насмешил телезрителей

Шестилетняя девочка проехалась на маленькой машине по полю перед матчем по регби в английском городе Уоррингтон. Как сообщает «Би-би-си», ребенок должен был доставить мяч рефери перед началом игры, но дважды проехал мимо. Телезрители рассказали в Twitter, что отрывок с попавшей в прямой эфир девочкой их повеселил.

Уточняется, что запоминающийся момент произошел на матче между регбийными клубами «Уоррингтон Вулвз» и «Каслфорд Тайгерс». Девочка, сидевшая в мини-автомобиле, поначалу проехала мимо рефери, стоящего в центре поля. Затем она развернулась и направилась обратно, однако снова проехала мимо. После этого маскот «Уоррингтон Вулвз» забрал у нее мяч и отдал игрокам.

Многие зрители прокомментировали в Twitter момент с ребенком. «Не могла перестать смеяться», «Кажется, это мой новый герой», «Нам нужно начинать так каждую игру», — высказались юзеры. Соответствующий отрывок из эфира, опубликованный аккаунтом телеканала Sky Sports, собрал больше 800 тысяч просмотров.

По словам представителя «Уоррингтон Вулвз», девочке объяснили, что она должна будет отдать мяч мужчине в зеленой одежде. Ребенок позже заявил, что не заметил нужного человека и поэтому продолжил ехать по полю.

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