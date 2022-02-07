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Метеоролог провела прогноз погоды с младенцем и прославилась

Синоптик из США Шульд провела прогноз погоды с грудной дочерью на руках

Метеоролог американского телеканала WDJT-TV Ребекка Шульд (Rebecca Schuld) провела прогноз погоды с грудной дочерью и прославилась. О необычном эфире с участием младенца сообщили многие СМИ США. После этого Шульд рассказала Yahoo Life, что не планировала появление в эфире с ребенком.

Соответствующий прогноз погоды Шульд провела в конце января. В связи с коронавирусными ограничениями она находилась дома. Женщина вышла в эфир, держа на руках 13-недельную дочь Фиону. «Я подумала, что она поможет мне рассказать о сегодняшней погоде, которая будет достаточно неприятной», — сказала синоптик.

После эфира коллеги Шульд опубликовали в Twitter кадры с ней и ее дочерью. «Была рада увидеть Ребекку в эфире с ее дочкой Фионой. (...) Они так мило смотрятся вместе!» — написала сотрудница телеканала WDJT-TV Джесси Гарсиа. О необычном прогнозе погоды также сообщили многие американские СМИ, включая CBS News и издание Inside Edition, чей ролик собралбольше 100 тысяч просмотров на YouTube.

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Метеоролог рассказала, что мысль провести прогноз погоды с дочерью возникла спонтанно. «У меня оставались считаные минуты до следующего прогноза погоды, а мой ребенок проснулся», — объяснила Шульд. По словам женщины, она была уверена в том, что дочь будет вести себя хорошо, так как перед эфиром младенец выспался.

Ранее житель Нью-Йорка дал интервью телеканалу во время метели и рассмешил зрителей. Пользователям соцсетей понравилось спокойствие мужчины во время непогоды и хорошее настроение.

Маргарита Щигарева
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