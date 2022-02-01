Мужчина дал интервью во время метели и рассмешил зрителей

Житель Нью-Йорка Донелл (Donnell) дал интервью корреспондентке News 12 Жан Калдвелл (Zhane Caldwell) во время метели и рассмешил зрителей своим обращением. Фрагмент репортажа опубликован в официальном аккаунте телеканала в Twitter.

— News 12 New York (@News12) 30 янв. 2022 г.

«На улице лютый мороз. И весь день мы просим людей оставаться дома, но, конечно, некоторые по-прежнему вынуждены выходить и искать приключения. Итак, мы нашли моего друга — Донелла», — представила журналистка героя ролика.

На вопрос корреспондентки News 12 о том, что побудило его выйти на улицу в столь «экстремальные условия», Донелл ответил: «Я просто люблю снег». Мужчина добавил, что чувствует себя отлично и несколько раз повторил, что очень любит Нью-Йорк.

Журналистка предположила, что мужчина вышел на улицу в снегопад ради кофе, который он держал в руках. В ответ он сделал глоток, посмотрел на камеру и сказал: «Боже мой, он слишком хорош, пришлось». Калдвелл также обратила внимание на то, что Донелл в метель стоял в расстегнутой куртке и был без перчаток. «Я родился и вырос в Нью-Йорке, это ничего для меня. Но я все же посоветую вам всем оставаться дома в безопасности», — обратился он к жителям города.

Пользователи оценили любовь Донелла к Нью-Йорку, его спокойствие и хорошее настроение во время метели. Они стали репостить интервью с мужчиной, комментируя его реплики, которые показались им забавными. «В Нью-Йорке мы всегда оставляем куртку расстегнутой, чтоб все могли увидеть твой наряд», — пошутила одна из пользовательниц, пародируя слова Донелла.

«Я в восторге от его энергетики: от обращений к другим жителям Нью-Йорка, как будто они здесь не живут, до советов публике, будто от лица мэра или короля», — высказался еще один юзер. Многие отметили, что мужчина поднял им настроение в плохую погоду.