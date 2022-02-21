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Экономика

Названа европейская страна с самым высоким уровнем безработицы

Самый высокий уровень безработицы в Европе оказался в Испании

Фото: Chris Aluka Berry / Reuters

Самая низкая безработица в Европе в конце 2021 года оказалась в Чехии (там доля жителей, ищущих работу, составляет 2,2 процента). Среди стран с самым высоким уровнем безработицы названы Испания (13,4 процента) и Греция (13,2 процента), говорится в исследовании РИА Новости.

Достаточно низкая безработица отмечается в Польше, Германии и на Мальте (не более 3,5 процента). На Украине она оказалась на уровне 9,6 процента, в Италии — 9,1 процента, в Швеции — 8,3 процента, а во Франции — 7,5 процента. В Чехии безработица почти в шесть раз ниже, чем в замыкающей таблицу Испании.

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Россия в рейтинге занимает десятое место с показателем в 4,3 процента на конец 2021 года, практически такой же результат показала Великобритания. В прошлом году только одна страна из исследованных — Украина — не смогла снизить безработицу на фоне восстановления экономик после пандемии (рост на 0,1 процентного пункта). По мнению экспертов, в этом году рынок труда в европейских странах может перестать показывать положительную динамику.

Ранее стало известно, что максимальный рост числа безработных был зафиксирован в пандемийном 2020 году в Санкт-Петербурге (плюс 113 процентов) и Москве (плюс 94 процента).

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Мария Строителева
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