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Названы российские регионы с наибольшим приростом числа безработных

Счетная палата: максимальный рост числа безработных в 2020 году зафиксировали в Петербурге

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Максимальный рост числа безработных был зафиксирован в пандемийном 2020 году в Санкт-Петербурге (плюс 113 процентов) и Москве (плюс 94 процента). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Счетной палаты.

Отмечается, что численность безработных в Тыве (плюс 63,2 процента), Томской (57,3 процента) и Новгородской (51,8 процента) областях увеличилась более чем в 1,5 раза. По абсолютному числу безработных по итогам 2020 года первое место сохранил Дагестан (201,5 тысячи человек). На втором месте оказалась Москва (193 тысячи), на третьем — Краснодарский край (160 тысяч).

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В Минтруде отметили, что в прошлом году рынок труда вернулся к допандемийному уровню. Согласно данным Росстата, безработица в ноябре 2021 года сохранилась на уровне 4,3 процента, как и в октябре, а общая численность нетрудоустроенных составила 3,2 миллиона. Такие низкие показатели безработицы за последние десять лет были зафиксированы только в августе 2019-го.

По словам директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, в среднем по России уровень безработицы вернулся к допандемийному в третьем квартале прошлого года, как и деловая активность в целом.

В России с 1 января 2022 года вступило в силу постановление правительства «О размерах минимальной и максимальной величины пособия по безработице на 2022 год». Выплаты выросли, однако они, как и прежде, соответствуют МРОТ — минимальному показателю оплаты труда за 2021 год. Минимальная величина пособия по безработице осталась на уровне 1,5 тысячи рублей, как и в прошлом году. Максимальная величина в первые три месяца выплаты составила 12 792 рубля (против 12 130 рублей в 2021-м).

Марина Совина
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