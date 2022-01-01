В России выросли пособия по безработице

В России с 1 января 2022 года вступило в силу постановление правительства «О размерах минимальной и максимальной величины пособия по безработице на 2022 год».

Выплаты выросли, однако они, как и прежде, соответствуют МРОТ — минимальному показателю оплаты труда за 2021 год. Минимальная величина пособия по безработице осталась на уровне 1,5 тысячи рублей, как и в прошлом году. Максимальная величина в первые три месяца выплаты составила 12 792 рубля (против 12 130 рублей в 2021-м). Выплаты в следующие три месяца остались на уровне в 5000 рублей.

Как говорила вице-премьер Татьяна Голикова, в 34 регионах России безработица не вернулась к уровню до пандемии, а в 51 субъекте достигли или превысили докризисные показатели. Замглавы правительства подчеркнула, что официально зарегистрированных безработных в стране стало меньше на 76,2 процента — то есть на 2,8 миллиона человек, если сравнивать с показателями сентября 2020 года.