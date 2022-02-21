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В Донецке в результате обстрела пострадали две школы

Здания двух школ в Донецке получили серьезные повреждения в результате обстрела

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Здания двух школ в Донецке получили повреждения в результате обстрела. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин в Telegram.

«Вооруженные силы Украины продолжают массированные обстрелы города. В числе прочих объектов серьезно пострадали здания школы №105 в Петровском районе и школы №56 в Киевском районе», — написал Кулемзин.

Ранее Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что ночью ВСУ открыли огонь по району населенного пункта Коминтерново. Один военнослужащий ДНР погиб, один был тяжело ранен, еще двое контужены. В поселке шахты Трудовская на остановке общественного транспорта погиб шахтер, ехавший на работу в утреннюю смену.

В свою очередь, штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины заявил, что за прошедшие сутки противник 80 раз нарушил перемирие, обстреляв около 40 населенных пунктов. Один украинский военный получил осколочные ранения.

18 февраля в ДНР и ЛНР была объявлена эвакуация населения в Россию в связи с обострением обстановки на фронте.

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София Сарджвеладзе
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