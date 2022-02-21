ДНР сообщила о гибели шахтера на остановке во время обстрела

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что один военный и один мирный житель погибли в результате обстрелов со стороны украинской армии. Заявление опубликовано в Telegram.

По данным Народной милиции, ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь из ствольной артиллерии и минометов по району населенного пункта Коминтерново. Один военнослужащий ДНР погиб, один получил тяжелые ранения, двое контужены. В поселке шахты «Трудовская» на остановке общественного транспорта погиб мирный житель — шахтер, ехавший на шахту в утреннюю смену.

Ранее ЛНР сообщила о гибели двух человек в результате обстрелов.

Между тем штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины на странице в Facebook заявил, что за прошедшие сутки противник 80 раз нарушил перемирие в 72 случаях использовав запрещенное Минскими договоренностями оружие. Были обстреляны около 40 населенных пунктов. Один украинский военнослужащий получил осколочные ранения и госпитализирован в средней тяжести. С начала суток Киев зафиксировал восемь нарушений перемирия.

18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации населения самопровозглашенных республик в Россию в связи с обострением обстановки на фронте, а также подписали указы о всеобщей мобилизации.