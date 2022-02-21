Модели в надувных костюмах пришельцев на дефиле стали объектом обсуждения в сети

Надувные костюмы пришельцев на показе в рамках Недели моды в Лондоне стали объектом обсуждения в сети. Соответствующий материал публикует The Sun.

Речь идет о шоу британского дизайнера-эксцентрика Джека Ирвинга (Jack Irving), который славится своими необычными работами. В новой коллекции «Сила воображения» модельер представил наряды, имитирующие длинные щупальца осьминога. Например, объемные детали образа одной из манекенщиц на дефиле имели радужный окрас, другие же продемонстрировали «инопланетные» костюмы серебристого и коричневого цветов.

Пользователи TikTok принялись обсуждать коллекцию дизайнера под вирусным видео, размещенным в аккаунте The Perfect Magazine. «Интересно, туда ходят чисто посмеяться и на фуршет, чтобы обсудить это?», «Эти костюмы гарантируют соблюдение социальной дистанции», «Очень впечатляет», «Это дико странно», «Модели похожи на монстров в этих нарядах», — высказывались они.

В январе девушки без шеи на показе модного бренда Viktor & Rolf стали мемом в соцсетях. Дефиле состоялось в рамках Недели высокой моды, которая проходила с 24 по 27 января в Париже. Модели прошлись по подиуму в различных нарядах с необычными деталями, а именно — высокими воротниками и плечами, которые полностью скрывали их шеи и уши.