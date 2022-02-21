С понедельника, 21 февраля, в России изменились правила выдачи ковид-сертификатов. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь россияне смогут получать сертификат о вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании на основании положительного теста на антитела. Документ будет формироваться при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу в течение трех календарных дней со дня подачи заявления.

Срок действия сертификата в таком случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста.

Ранее помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов сообщил, что главным критерием для выдачи ковид-сертификата будет само наличие антител. По его словам, четких требований к их уровню не установлено.