Минздрав разъяснил требования к уровню антител для получения QR-кода

Главным критерием для выдачи QR-кода будет само наличие антител, четких требований к их уровню не установлено. Об этом заявил ТАСС во вторник, 8 февраля, помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

Ранее ведомство объявило, что с 21 февраля в России можно будет получить QR-код по результатам тестирования на антитела к COVID-19.

Согласно сведениям Минздрава, QR-код будет содержать в себе информацию о сделанной прививке от COVID-19, перенесенном коронавирусе или о наличие на Едином портале информации о присутствии антител, которые выявились в результате теста.

На этой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новой функции на госуслугах. Он объяснил, что на портале в ближайшее время станут доступны данные о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19.