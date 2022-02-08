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Россияне смогут получить QR-код по результатам теста на антитела

В России с 21 февраля станет возможным получать QR-код по результатам теста на антитела

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

С 21 февраля в России можно будет получить QR-код по результатам тестирования на антитела к COVID-19. Об этом говорится в соответствующем приказе Минздрава, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, QR-код будет содержать в себе информацию о сделанной прививке от COVID-19, перенесенном коронавирусе или о наличие на Едином портале информации о присутствии антител, которые выявились в результате теста.

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«В приложении №4 к приказу: а) в пункте 1: абзац первый дополнить словами: ", и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале», — говорится в документе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новой функции на госуслугах. Он объяснил, что на портале в ближайшее время станут доступны данные о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19.

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Никита Абрамов
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