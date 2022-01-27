Мишустин сообщил о новой функции госуслуг по сертификатам вакцинации от СOVID-19

Данные о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 будут доступны на госуслугах в ближайшее время. О новой функции портала рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает в четверг, 27 января, ТАСС.

Глава кабмина напомнил, что сейчас в личных кабинетах на госуслугах представлены данные о сделанных прививках от коронавируса и сведения о перенесенной инфекции.

Премьер также подчеркнул, что на портале госуслуг россияне смогут получить подтверждающий сертификат по противопоказаниям к вакцинации.

Накануне Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по вопросам взаимодействия правительства и регионов в связи с распространением омикрон-штамма COVID-19. Ее куратором стала вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Всего в состав опергруппы включили 47 человек.