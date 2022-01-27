Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мишустин сообщил о новой функции госуслуг по сертификатам вакцинации от СOVID-19

Мишустин: данные о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 будут доступны на госуслугах

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Данные о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 будут доступны на госуслугах в ближайшее время. О новой функции портала рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает в четверг, 27 января, ТАСС.

Глава кабмина напомнил, что сейчас в личных кабинетах на госуслугах представлены данные о сделанных прививках от коронавируса и сведения о перенесенной инфекции.

Материалы по теме:
«Счет идет на дни» Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
«Счет идет на дни»Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
00:00
Как лечить COVID-19 дома. Инструкция Минздрава для тех, у кого болезнь протекает в легкой форме
Как лечить COVID-19 дома.Инструкция Минздрава для тех, у кого болезнь протекает в легкой форме
Вчера

Премьер также подчеркнул, что на портале госуслуг россияне смогут получить подтверждающий сертификат по противопоказаниям к вакцинации.

Накануне Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по вопросам взаимодействия правительства и регионов в связи с распространением омикрон-штамма COVID-19. Ее куратором стала вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Всего в состав опергруппы включили 47 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Германия пригрозила санкциями против «Северного потока-2»
В МИД уличили НАТО в отработке применения ядерного оружия против России
Брэда Питта заподозрили в романе с певицей Люкке Ли
В Минспорте прокомментировали проблему с вылетом российских биатлонисток в Пекин
Мужчина пытался побрить налысо и изрезать девушку за отказ встречаться с ним
Назван влияющий на стоимость отдыха в Сочи фактор
На Украине захотели ввести санкции против телеканала «пророссийского лидера»
Медведев объяснил зависимость Евросоюза от США из-за НАТО
Мишустин сообщил о новой функции госуслуг по сертификатам вакцинации от СOVID-19
Россиян предупредили о повышении хакерской угрозы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter