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Россиянка показала образы «богатой матери из 90-х» и восхитила иностранцев

Российская модель примерила на камеру сапоги матери на 20-сантиметровых шпильках

Кадр: sofiknv / TikTok

Российская модель примерила наряды своей матери из 1990-х и восхитила иностранцев. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Блогерша София Конева поделилась серией роликов, в которых демонстрирует образы «богатой русской матери». Девушка поочередно прошлась перед камерой в черных длинных сапогах на 20-сантиметровых шпильках, а затем — в красных винтажных брюках бренда Escada, дополнив их черным боди, меховой шапкой в «русском стиле», широком ремне и крупных красных бусах.

Конева также примерила полупрозрачное платье с цветочным принтом бренда Gucci в сочетании с леопардовым пиджаком с красным воротником. Суммарно публикации набрали больше 800 тысяч просмотров.

Англоязычные зрители принялись обсуждать наряды в комментариях. «У твоей мамы хорошее чувство стиля!», «Очень по-русски! У моей матери такие же ботинки!», «Русские женщины носят шпильки даже зимой. Вот это навык!», «Образ богатой русской мамочки из 90-х! Мне нравится!» — высказывались они.

В марте прошлого года внешность жен бандитов из 90-х стала трендом у россиянок. Пользовательница Виктория Андреева задала флешмоб, опубликовав видео, в котором она воссоздала образ жен различных криминальных авторитетов из сериалов и фильмов, в том числе «Бригады». К тому моменту в общей сложности в TikTok появилось 15,7 тысячи клипов под песню «Би-2».

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Айсель Эюбова
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