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Путин заявил об отсутствии независимого суда на Украине

Президент России Путин заявил, что на Украине нет независимого суда
Владимир Путин

Владимир Путин . Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии независимого суда на Украине. Трансляция обращения российского лидера ведется на телеканале «Россия 24».

«По требованию Запада Киевские власти отдали представителям международных организаций преимущественное право отбора членов высших судебных органов, совета правосудия и квалификационная комиссия судей», — отметил российский лидер.

Ранее президент России провел внеочередное большое заседание Совета безопасности. На заседании обсуждался вопрос о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), после чего Путин пообещал, что примет окончательное решение 21 февраля. В ходе заседания все его члены поддержали признание независимости самопровозглашенных республик.

Марина Совина
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