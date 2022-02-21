Кремль отреагировал на данные США о возможных терактах в России

В Кремле разбираются, были ли сигналы от спецслужб США о возможных терактах, которые якобы могут произойти в России в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это весьма необычная практика и в Кремле сейчас разбираются, поступали ли сигналы об этом от спецслужб США», — отреагировал Песков на соответствующее сообщение посольства США.

Ранее в посольстве заявили, что, согласно сообщениям СМИ, возможны нападения на ряд мест массового скопления людей в России: железнодорожные станции, метро и другие объекты. По словам дипломатов, в зоне риска Москва, Санкт-Петербург и районы вдоль границы с Украиной.

В Совете Федерации в ответ заявили, что США стоит извиниться и отозвать сотрудников посольства в Москве, причастных к распространению сообщений о возможных «нападениях» в России. По его словам, если данных о реально готовящихся нападениях нет, они должны определяться как заведомо распространяемый вымысел, что также преступно.