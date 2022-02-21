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В Совфеде прокомментировали сообщения США об угрозе терактов в России

Сенатор Климов потребовал доказательства, подтверждающие «нападения» в России

Фото: РИА Новости

США стоит извиниться и отозвать сотрудников посольства в Москве, причастных к распространению сообщений о возможных «нападениях» в России. Такой комментарий дал сенатор Совета Федерации Андрей Климов, пишут «Известия».

По его словам, если данных о реально готовящихся нападениях нет, они должны определяться как заведомо распространяемый вымысел, что также преступно. Кроме того, без подтверждающих это доказательств США могут считать причастными к возможным «терактам» в России, уточнил Климов.

«Поскольку укрывательство преступников либо сведений, имеющих значение для предотвращения преступлений, является преступлением», — заключил он.

Ранее посольство США в Москве предупредило о возможных терактах, которые якобы могут произойти в России в ближайшее время. В этом же сообщении американцев, проживающих в России, призвали подумать о плане по выезду из страны. Также им рекомендовали следить за информацией в СМИ, избегать скопления людей, быть бдительными и иметь при себе документы.

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Юлия Ямпольская
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