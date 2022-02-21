Россияне выбрали лучший поезд страны

Отечественные туристы, путешествующие по стране, выбрали лучший поезд России в 2021 году — им признан курсирующий между Москвой и Санкт-Петербургом железнодорожный состав «Красная стрела». Об этом говорится в пресс-релизе онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в «Ленту.ру».

Специалисты сервиса проанализировали около 150 тысяч отзывов пассажиров о поездах, оставленных ими на портале с 1 января по 31 декабря 2021 года. На основании этих мнений эксперты оценивали железнодорожные составы по десятибалльной шкале.

«Красная стрела» получила 9,74 балла. На втором месте оказалась «Ласточка», следующая между Санкт-Петербургом и Старой Руссой (9,69 балла), на третьем месте — «Экспресс», который связывает Москву и Санкт-Петербург (9,67 балла).

Также в список лучших поездов попали «Сапсан» и «Невский экспресс», следующие между Москвой и Санкт-Петербургом, железнодорожный состав «Карелия» (Москва — Петрозаводск), «Ласточка» (Екатеринбург — Курган), поезд «Татарстан Премиум» (Москва — Казань) и другие.

Отмечается, что рейтинг составлялся на основании таких критериев, как общее впечатление пассажиров от поездки, отношение персонала, состояние и новизна вагонов, чистота туалетов, наличие розеток, кондиционера, Wi-Fi и других параметров.

Ранее в феврале в РЖД анонсировали запуск двух новых поездов из Иркутска и Улан-Удэ для путешествий по России. Старт движения туристических поездов выходного дня под общим названием «Байкальский экспресс» по Кругобайкальской железной дороге назначен на 11 марта.