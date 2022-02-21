В РЖД анонсировали запуск двух новых поездов для путешествий по России

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» ОАО «Российские железные дороги» РЖД) анонсировала запуск двух новых поездов из Иркутска и Улан-Удэ для путешествий по России. Информация об этом появилась на сайте перевозчика.

Отмечается, что запуск туристических поездов выходного дня под общим названием «Байкальский экспресс» по Кругобайкальской железной дороге назначен на 11 марта. Составы будут курсировать по двум круговым маршрутам: Иркутск — Слюдянка-1 — Байкал — Иркутск и Улан-Удэ — Слюдянка-1 — Байкал — Иркутск — Улан-Удэ.

«Поезда будут отправляться по пятницам, 11, 18 и 25 марта (в 20:00 — из Иркутска и в 22:26 — из Улан-Удэ, время местное), и возвращаться обратно по воскресеньям. Далее будет изучен спрос и отзывы пассажиров о поездах и рассмотрена возможность их продления», — говорится в сообщении компании.

В РЖД отметили, что в ходе экскурсии по Кругобайкальской железной дороге на паровозе, путешественники увидят ее уникальные тоннели, виадуки, каменные галереи, а также успеют насладиться природой озера.

«Поездка пройдет в формате "отель на колесах", когда день можно посвятить знакомству с достопримечательностями, а ночь проводить в поезде», — заявили в пресс-службе и добавили, что каждый вагон оборудован душевой кабиной, туалетные комнаты оснащены оборудованием с сенсорными датчиками для бесконтактной подачи воды и сушки рук. Кроме того, в пути будет работать вагон-ресторан, где можно заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты, а также попробовать блюда байкальской кухни.

Ранее сообщалось, что РЖД в тестовом режиме запустили сервис по оплате услуг FacePay в вагонах-бистро поездов «Сапсан». Отмечается, что для запуска нового проекта составы были оборудованы специальными терминалами. При оплате картой Visa пассажирам будет предоставляться скидка на заказ в размере 20 процентов.