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Россияне смогут оплачивать «взглядом» обеды в поездах

В РЖД запустили сервис FacePay для оплаты услуг в вагонах-бистро в поездах «Сапсан»

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» ОАО «Российские железные дороги» РЖД) в тестовом режиме запустили сервис по оплате услуг FacePay в вагонах-бистро поездов «Сапсан». О возможности оплачивать обеды «взглядом» россиянам рассказал представитель холдинга в беседе с РИА Новости.

«ОАО "РЖД" и Visa тестируют сервис по оплате услуг вагонов-бистро высокоскоростных поездов "Сапсан", курсирующих между Санкт-ПетербургомМосквой и Нижним Новгородом, при помощи биометрических данных», — заявил собеседник агентства и добавил, что воспользоваться FacePay отечественные туристы смогут уже до конца 2021 года.

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По его словам, для запуска нового проекта составы были оборудованы специальными терминалами. «Чтобы воспользоваться сервисом, пассажир может установить приложение OVISION на смартфон (для iOS или Android) и зарегистрироваться», — отметили в компании и пояснили, что в приложение необходимо будет внести номер телефона, данные карты любой платежной системы и сделать несколько фотографий для сохранения биометрических данных.

Также в холдинге добавили, что при оплате картой Visa пассажирам будет предоставляться скидка на заказ в размере 20 процентов.

Ранее сообщалось, что РЖД отменит или сократит периодичность курсирования 44 пассажирских поездов. Причиной пересмотра графика стало падение потребительского спроса. В пресс-службе ФПК уточнили, что при необходимости или в случае высокой востребованности периодичность курсирования поездов может быть вновь увеличена.

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Валентина Процкова
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