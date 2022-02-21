США объявят о мерах в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР

США в скором времени объявят о дополнительных мерах, связанным с признанием Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

При этом в Вашингтоне подчеркнули, что вводимые санкции в ответ на признание Москвой республик Донбасса не связаны с потенциальным «вторжением» России на Украину.

Ранее Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Об этом он заявил в ходе своего обращения к россиянам. Сразу после своей речи российский лидер подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.