Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе в марте

Россиян ждет длинная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта, за которой последуют три дня выходных. Об этом сообщила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева в разговоре с РИА Новости.

Она уточнила, что шестидневная неделя предстоит тем, кто обычно работает пять дней в неделю. При этом эксперт отметила, что рабочая суббота 5 марта станет укороченной вместо предпраздничного понедельника. После этого россиян ждут три дня отдыха с 6 по 8 марта по случаю Международного женского дня.

Кроме того, Нечаева напомнила, что в соответствии с производственным календарем 23 февраля является нерабочим праздничным днем, а продолжительность рабочего дня 22 февраля сокращается на один час.

Ранее россияне раскрыли свои самые желанные подарки на грядущие гендерные праздники. Выяснилось, что самыми распространенными желаниями среди мужчин оказались гаджеты (53 процента), ноутбуки и компьютеры (47), товары для спорта, отдыха и хобби (37), а также одежда (35). В то же время женщины больше всего хотели бы получить в подарок ювелирные изделия (55 процентов), подарочные сертификаты (53), товары для ухода за собой (50) и электронику (50).