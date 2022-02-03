Россияне раскрыли самые желанные подарки на 23 февраля и 8 Марта

Россияне раскрыли свои самые желанные подарки на грядущие гендерные праздники. Результаты опроса «СберМегаМаркета» публикуют «Известия».

Исследование показало, что практически все мужчины и женщины намерены дарить презенты (75 и 81 процент соответственно) на 23 февраля и 8 Марта, при этом потратить на них они планируют около 10 тысяч рублей.

Выяснилось, что самыми распространенными желаниями среди мужчин оказались гаджеты (53 процента), ноутбуки и компьютеры (47), товары для спорта, отдыха и хобби (37), а также одежда (35).

В то же время женщины больше всего хотели бы получить в подарок ювелирные изделия (55 процентов), подарочные сертификаты (53), товары для ухода за собой (50) и электронику (50).

Отмечается, что несмотря на перечисленные предпочтения женщин только 24 процента мужчин планируют покупать в подарок украшения, 34 процента — сертификаты и 30 процентов — электронику. В то же время дарить электронику мужчинам собираются всего 18 процентов женщин, а ноутбуки и компьютеры — 7 процентов.

В декабре 2021 года россияне перечислили самые бесполезные подарки, которые они когда-либо получали на Новый год. В топе ненужных презентов оказались сувениры и статуэтки — их не хотели бы получить на праздник около шести процентов респондентов. Три процента участников исследования также выделили в антирейтинг кухонную утварь и столовые приборы.