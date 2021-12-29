Россияне перечислили самые бесполезные подарки на Новый год

Россияне перечислили самые бесполезные подарки, которые они когда-либо получали на Новый год. Соответствующая информация появилась на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, который проводился среди 1600 совершеннолетних граждан 25 декабря, в топе ненужных презентов оказались сувениры и статуэтки — их не хотели бы получить на праздник около шести процентов респондентов. Три процента участников исследования также выделили в антирейтинг кухонную утварь и столовые приборы.

Помимо этого, два процента опрошенных негативно отозвались о носках, безделушках, конфетах, шоколаде и других сладостях. Кроме того, выяснилось, что около семи процентов россиян считают бесполезными любые преподнесенные на Новый год подарки.

Специалисты ВЦИОМ заявили, что 71 процент респондентов никогда не разочаровывались в полученных на праздники от семьи, друзей и приятелей вещах, а 21 процент сталкивались с подобной проблемой. В заключение эксперты отметили, что 88 процентов россиян никогда не передаривали личные презенты.

Ранее в декабре россияне также назвали желанные подарки на Новый год. Большинство жителей России (64 процента) подчеркнули, что попросили бы здоровья для себя и своих близких, в то время как остальные 36 процентов отдали предпочтение другим желаниям. Например, семь процентов россиян загадали счастье, а пять процентов хотели бы отправиться в путешествие.