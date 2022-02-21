Звезда Comedy Woman рассказала о сложностях работы в телепроекте

Звезда программы Comedy Woman на телеканале ТНТ, российская комедийная актриса кино и телевидения Марина Федункив рассказала о сложностях работы в телепроекте. В YouTube-шоу «Сама Меньшова» артистка заявила, что ей было непросто работать в женском коллективе.

Федункив рассказала, что с детства больше общалась с мужчинами, поэтому работу в полностью женском коллективе считала невыносимой. «Я люблю тоже посплетничать [как и другие участницы Comedy Woman], но я это делаю в каком ключе: я могу поржать, у меня бывает жесткий юмор», — поделилась она, отметив, что в их коллективе существовала некая иерархия.

По словам Федункив, она не относилась ни к какой группе на Comedy Woman и была сама по себе. В то же время артистка заявила, что если видела несправедливость, «неслась на передовую». «Ну, конечно, не любят таких людей. Кто у нас любит людей, которые говорят все как есть?» — подытожила она.

Ранее Федункив рассказала о драке с другой участницей шоу — Надеждой Сысоевой. По словам артистки, ее действия последовали за хамством со стороны коллеги. Федункив добавила, что проанализировала произошедшее, однако сказать, что жалеет, не может.