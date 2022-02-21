Звезда Comedy Woman прокомментировала драку с коллегой по программе

Звезда программы Comedy Woman на телеканале ТНТ, российская комедийная актриса кино и телевидения Марина Федункив рассказала о драке с другой участницей шоу Надеждой Сысоевой. В YouTube-шоу «Сама Меньшова» артистка прокомментировала версию произошедшего, которую высказывала Сысоева.

«Конечно же, драться нельзя. Ну я и не скажу, что там драка прям была. Я подзатыльник ей дала и поджопник, вот и все», — заявила Федункив, комментируя историю, которую ранее рассказывала ее коллега. По словам артистки, ее действия последовали за хамством со стороны коллеги. «Надя меня послала. На хамство я тем же самым и отвечаю. Я так решила», — пояснила Федункив.

Артистка добавила, что анализировала произошедшее, однако сказать, что она жалеет, не может. «Я извинилась перед ней позже. Но, если бы это повторилось, я бы сделала точно так же», — заключила Федункив.

Сысоева рассказала о драке с Федункив в ноябре 2020 года в YouTube-шоу «Бар в большом городе». По ее словам, конфликт произошел во время гастролей: после того, как артистки утром долго ждали Фендункив, Сысоева попросила, чтобы та поехала в отдельной машине. Когда участницы Comedy Woman приехали в аэропорт, Федункив начала драку. Сысоева добавила, что после этого ее коллегу уволили из проекта на полтора года.