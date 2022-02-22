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Посла России вызвали в МИД Британии из-за признания ДНР и ЛНР

Посла России в Британии Келина вызвали в МИД из-за признания независимости ДНР и ЛНР

Фото: Юрий Михайленко/ТАСС

Посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в местный МИД из-за ситуации вокруг Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление представителя премьер-министра Бориса Джонсона.

Отмечается, что с российским дипломатом обсуждали признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Эту же информацию подтвердило посольство России в Британии в разговоре с РИА Новости.

В Лондоне считают, что этот шаг может стать предвестником «полноценного вторжения» на Украину, однако отмечают, что пока не видят признаков готовящейся агрессии.

Западные страны осуждают решение президента России Владимира Путина подписать указ о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать в Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах».

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Елизавета Наумова
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