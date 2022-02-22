Названы самые популярные у россиян приложения

Официальный российский измеритель аудитории интернета Mediascope назвал самые популярные у россиян за последние полгода мобильные приложения. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на отчет компании.

Компания исследовала топ-100 приложений на российском рынке и оценила, сколько времени пользователи в возрасте от 12 лет провели в них в период с августа 2021-го по январь 2022 года. По данным Mediascope, больше всего времени россияне уделяли игре PUBG Mobile: Aftermath. Ежедневно пользователи проводили в игре в среднем 91 минуту, а аудитория игры за указанный период составила около 875 тысяч ежедневных посетителей.

На втором месте по показателю времени, проведенному в приложении, оказалась платформа «YouTube Детям» со специальным развлекательным контентом — мультфильмами и роликами, предназначенными для семейного просмотра. В среднем приложение активно использовали по 85 минут в день более 629 тысяч человек.

На третьем месте в рейтинге компании видеосервис YouTube: 33,7 миллиона российских пользователей проводили в приложении в среднем около 82 минут в день. Примерно столько же времени россияне потратили на просмотр роликов в соцсети TikTok — 81 минуту в день, аудитория приложения составила 25 миллионов человек.

Упрощенная версия TikTok — TikTok Lite, которая доступна только на Android, заняла седьмую строчку рейтинга с ежедневной аудиторией более одного миллиона пользователей, использующих приложение в среднем 68 минут в день.

В список популярных на российском рынке приложений по числу пользователей также вошли головоломка Empires and Puzzles, игры Roblox, World of Tanks Blitz, Standoff 2 и Fishdom: Deep Dive.