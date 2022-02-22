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Умер актер сериала «Доктора Кто» Стюарт Беван

Британский актер и сценарист Стюарт Беван умер на 74-м году жизни

Кадр: Time Travel TV / Youtube

Умер британский актер и сценарист Стюарт Беван. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на бывшую гражданскую жену Бевана Кэти Мэннинг.

«Он был любовью всей моей жизни на экране и за ним, наша прекрасная дружба продолжалась до самого конца», — рассказала она. Известно, что у пары остались две дочери от Мэннинг — Корал и Венди. Беван скончался на 74-м году жизни.

Стюарт Беван родился 10 марта 1948 года в Лондоне. Актер наиболее известен по роли профессора биологии Джонса в десятом сезоне фантастического сериала «Доктор Кто». Его персонаж помогал Доктору победить злое растение. Отмечается, что Кэти Мэннинг в том же сезоне играла напарницу Доктора Кто — Джо Грант. В последний раз Беван появлялся на большом экране в 2009 году, в фильме режиссера Тома Харпера «Книга скаутов для мальчиков».

Сергей Равин
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